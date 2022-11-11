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    Bakırköy'de drone ile trafik denetimi yapıldı

    İlçede yapılan trafik denetiminde, emniyet kemeri takmadıkları drone kamerasıyla tespit edilen sürücülere ceza kesildi.
    • 11.11.2022 - 18:03
    • Güncelleme : 11.11.2022 - 18:04
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    Bakırköy'de drone ile trafik denetimi yapıldı

    İstanbul Bakırköy'de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede drone ile trafik denetimi yaptı.

    Sahil yolu Kennedy Caddesi Ataköy istikametinde oluşturulan kontrol noktasında yapılan denetimde, emniyet kemeri takmayan 11 sürücü drone kamerasıyla tespit edildi.

    Sürücülere kontrol yapıldı

    Oluşturulan kontrol noktasına yönlendirilen sürücülerin, kimlik ve ehliyet kontrolünden sonra ceza işlemleri yapıldı.

    3 bin 70 TL ceza kesildi

    DHA'nın haberine göre, yaklaşık bir saat süren denetimde; 11 sürücüye emniyet kemeri, 2 sürücüye de muayenesiz araç kullanmaktan toplamda 3 bin 70 TL ceza kesildi.

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