Bakırköy'de pasajın kolonu patladı! Pasajın yöneticisi: Ben binada tehlike görmüyorum Onlarca iş yeri ve dairenin bulunduğu Canik Pasajı'nın kolonlarının büyük hasar görülürken pasajın yönetim kurulu başkanı binada hasar görmediğini ifade etti.

Türkiye'de yaşanan depremlerin ardından korku ve panik devam ediyor.

Yıkıcı depremler 11 ilde büyük hasara sebep oldu.

Yaşanan depremlerin ardından büyük İstanbul depremi bir kez daha gündeme geldi.

Tüm gözler İstanbul'a çevrilmişken, vatandaşlar binaları için hasar tespit çalışmalarına başladı.

Kolon betonları parçalandı

Bakırköy Yeşilköy'de bulunan bir pasajda ortaya çıkan görüntüler dehşete düşürdü.

İçerisinde onlarca iş yeri ve dairenin bulunduğu 1979 yılında inşa edilen Canik Pasajı'nın kolonlarında betonların parçalandığı ve demirlerin çürüyerek yerinden çıktığı görüldü.

Belirsizlik devam ediyor

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından pasajda bulunan iş yeri sahipleri ve daire sahiplerinden bir kısım temsilci, durumu belediye yetkililerine bildirdi.

Belediye yetkilileri, iş yeri sahipleri ve daire sahiplerinin anlaşması durumunda kendilerine yardımcı olunacağını bildirdi.

Büyük tehlikenin yaşandığı pasajda şu anda büyük bir belirsizlik yaşanırken, iş yeri sahipleri ve daire sahipleri anlaşmaya çalışıyor.

"Herhangi bir sarsıntı, deprem bile hissetmedik"

Pasajın yönetim kurulu başkanı olan Mümin Uzun, görüntülere bakıldığında büyük bir tehlike olduğu görünse de kendisinin binada herhangi bir tehlike görmediğini, aksi halde ilk kendisinin pasajı boşaltacağını belirterek şöyle konuştu:

Sosyal ve ulusal medyada yer alan pasaj hakkında yıkım kararı yok. Belediye başkanı ile ilgili bu konuyu görüştük.



Bize öyle bir şey olmadığını söyledi. Biz duyunca panikleyip bir heyet ile Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'na gittik. Durumu anlattık. Başkan, dükkan sahiplerinin anlaşması gerektiğini ve bizi de mağdur etmeyeceğini söyledi.



Taahhüt ederim demiyor ama söz veririm diyor. Anlaşma sağlamak için imzalar toplandı. Esnaf arkadaşlar hep birlikte anlaşıp binayı öyle yıktıralım diyor. Anlaşmadan yıkılırsa burası 10 yıl bu şekilde kalır diye endişe içerisindeler.



Bina 1979'da yapılmış. Sadece kolonlara bakarsak çok endişe yaşatıyor. Bina perde beton üzerine yapılmış. Herhangi bir sarsıntı, deprem bile hissetmedik. Ben binada tehlike görmüyorum. Görseydim hemen çıkardım buradan.

"İnsanların mallarını ucuza almak istiyorlar"

Pasajda esnaflık yapan Faruk Arslan ise esnafın yıkım nedeniyle mağdur olacağını belirterek şu şekilde konuştu: