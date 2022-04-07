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    Balıkesir’de, 17 kaçak göçmen yakalandı

    Ayvalık açılarında Midilli Adası’na gitmeye çalışan lastik bot içerisindeki 17 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Ekipleri tarafından yakalandı.
    • İHA
    • 07.04.2022 - 09:26
    • Güncelleme : 07.04.2022 - 09:52
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    Balıkesir’de, 17 kaçak göçmen yakalandı

    Balıkesir’de, kaçak göçmenlere yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.

    Ayvalık açıklarında bir lastik bot içerisindeki göçmenler, ekipleri harekete geçirdi.

    Cunda Adası’na getirildiler

    Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek üzere yola çıktıkları öğrenen 17 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalanarak Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirildi.

    Gıda ve tıbbi yardımda bulunuldu

    Kaçak göçmenlere yiyecek, içecek, tıbbi malzeme ve ilaç gibi insani yardımlarda bulunuldu.

    Balıkesir’de, 17 kaçak göçmen yakalandı #1


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