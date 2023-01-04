Balıkesir'de 6 göçmen kurtarıldı 24 göçmen yakalandı

Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 6 düzensiz göçmen kurtarılırken yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 24 göçmen yakalandı.

Yunun Sahil Güçlerinin göçmenlere yönelik zulmü devam ediyor.

Yunan suları üzerinden Avrupa'ya geçme hayali kuran mültecilere engel olan Yunan Güçleri yine geçit vermedi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik unsurları sevk edildi.

6 göçmen kurtarıldı

Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu TCSG-8 tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 6 düzensiz göçmen kurtarıldı.

24 göçmen yakalandı

İkinci olayda ise Ayvalık ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu TCSG-8 tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Gönderme işlemleri başlatıldı

İHA'nın haberine göre, 30 düzensiz göçmen karaya çıkartılarak Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.