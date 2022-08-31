Balıkesir’de dere yatağına ilaç dökerek kirliliğe neden olan zanlıya para cezası uygulandı

Balıkesir’de dere yatağına ilaç dökerek kirliliğe neden olan zanlıya para cezası uygulandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerinin yaptığı çalışma sonucu, Karapürçek Mahallesi’nde dere yatağına zirai ilaç döken zanlıya 548 bin 48 TL para cezası uygulandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Balıkesir’in Susurluk ilçesine bağlı Karapürçek Mahallesi’ndeki dere yatağında meydana gelen kırmızı renkli kirlilik ihbarı üzerine anında harekete geçti.

Bakanlık denetim ekipleri, bölgede yaptıkları inceleme sonucu mahalle kanalizasyonunun dereye deşarj noktasından numune alarak akredite laboratuvarına teslim etti.

Süresi geçmiş zirai tarım ilacı döküldüğü ortaya çıktı

Ekiplerin olay bölgesindeki incelemeleri sonucunda ise dere yatağındaki kırmızı renkli kirliliğin, Karapürçek Mahallesi’ndeki bir evin deposunda bulunan ve kullanım süresi geçmiş zirai tarım ilaçlarının kanalizasyon sistemine boşaltılması sonucu oluştuğu ortaya çıktı.

Bakanlık ve belediye ekipleri, kirliliğin Susurluk Çayı ve Marmara Denizi’ne ulaşmaması için çalışmalarını dün akşam saatlerinden bu yana aralıksız sürdürürken vidanjörlerle çekilen kirlilik bölgedeki su arıtma tesisine götürülüyor.

Balıkesir Karapürçek deresi kırmızıya boyandı ViDEO

Kısmi balık ölümleri görüldü

Yapılan denetimlerde, derenin kanalizasyon deşarj noktasına yakın bölgelerinde kısmi balık ölümlerinin de görüldüğü belirtildi.

548 bin 48 TL para cezası uygulandı

Balıkesir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü, Karapürçek Mahallesi’ndeki derede meydana gelen kirliliğe neden olan zanlı İ.D.’ye 548 bin 48 TL idari para cezası uyguladı ve zanlı hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu.