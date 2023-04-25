Balıkesir'de kaçak yaptığı evin yanında kazı çalışmalarını sürdürüyor Kesin Korunacak Hassas Alan olarak ilan edilen Cunda Adasında; 1. derecede sit alanındaki 750 metrekarelik arsayı işgal eden adam, ev yaptığı alanda yasa dışı kazı yapıyarak komşularını tapulu arsalarına geçirmiyor.

İHA

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Bir kişi Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin Cunda Adasında Kesin Korunacak Hassas Alan olarak ilan edilen 1. derecede sit alanındaki 750 metrekarelik arsada ev yaptığı alanda yasa dışı kazı yapıyor.

Yaklaşık 10 yıl önce Erzincan’dan gelerek; Cunda Adası’ndaki tarihi bir yel değirmenin de bulunduğu 750 metrekarelik alana barınmak için bir ev inşa etti.

Tepelik alanı düzlük yaptı

Öte yandan yaşlı adam, yaptığı evin hemen yanı başındaki tepelik alanı yaklaşık 6 yıldır kazarak düz bir hale getirmeye başladı.

Her türlü engele rağmen devam ediyor

Mahalle halkının tepkisini çeken ve hemen yanı başındaki tapulu arazinin sahibi Nurten Salan tarafından defalarca resmi kurumlara şikayet edilen Süleyman Şanlıer, geçtiğimiz yıl Ayvalık Belediyesi tarafından kazı yaptığı alanın iş makineleriyle eski haline döndürülmesine rağmen yapacağından geri kalmadı ve kazılarını sürdürdü.

"Tüyü bitmemiş yetimlerin hakkı var orada"

Süleyman Şanlıer’in 10 yıla yakın zamandır komşusu olduğunu kaydeden Nurten Salan şöyle dedi:

Ancak Süleyman bey 4-5 yıldan bu yana 1. derecedeki sit alanı olan hazineye ait arsayı kazıyor. Oysa o alan devletin yeridir. Tüyü bitmemiş yetimlerin hakkı var orada. Ben bu duruma karşı çıktığım için sıklıkla Süleyman beyle karşı karşıya geliyoruz.



Şu anda beni ölümle tehdit ediyor. Evimizde can güvenliğimiz yok. Kazdığı alandan çıkan toprak ve molozları benim arsama döküyor. Hatta şu anda evimin önüne kadar geldi ve evimin girişini de kapattı.



Bu arkadaş Erzincan’a bağlı Erdener Köyü’nden geldi. Şimdi hazineye ait olan bu alanı sahiplenmeye çalışıyor.

"Hiç kimse bu adamı durdurmuyor"

Süleyman Şanlıer tarafından kazılan alanın Ayvalık Belediyesi ekipleri tarafından iş makineleriyle yeniden eski haline getirildiği halde, yaşlı adamın durmak bilmeyen bir hırsla yeniden alanı kazmayı sürdürdüğünü anlatan Nurten Salan şöyle devam etti:

Bu durumu Ayvalık’taki neredeyse tüm kurumlara giderek bildirdim ve şikayetçi oldum. Ama nedendir bilinmez, her defasında da sonuç alamadım.



Adam her fırsatta, bu ülkede devletin olmadığını, kanunu olmadığını ve bu yüzden de istediği gibi kazı yapabileceğini söyleyerek bildiğini okuyor. Hiç kimse de bu adamı durdurmuyor.

"Şu anda o alanın yanı başında ikamet ettiği ev bile kaçak"

Süleyman Şanlıer’in hazineye ait alanda kaçak evler yapmayı planladığını savunan Salan şunları söyledi:

Nitekim o evlerin temel taşları bile hazır. Hatta şu anda o alanın yanı başında ikamet ettiği ev bile kaçak. Adam hem yasa dışı iş yapıyor, yetmiyor bir de kazdığı toprakları benim bahçemin önüne dökerek, evime girebilmeme engel oluyor.



Bu yüzden ben şu anda evimin bahçesine giremiyorum. Geçecek yer bırakmadı. Ayvalık kaymakamından, belediye başkanından yardım istedim.

"Benim alanımdan giriş çıkış yapamazlar"

Komşusu Nurten Salan ve eşi Mehmet Salan’ın arsalarına giriş noktasını kapattığını ve onların bu alandan giriş-çıkışına izin vermeyeceğini belirten Şanlıer şöyle dedi:

“Bu insanlar 10 yıldır bana her türlü hakaretler ediyorlar. Tapuları da yok. Benim alanımdan giriş çıkış yapamazlar.”

2'sinin tapusu bulunuyor

Şanlıer’in tapusunun olmadığını iddia ettiği Nurten Salan’ın bölgede bulunan her ikisine ait tarla ve arsaların tapularının olduğu öğrenildi.