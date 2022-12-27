Balıkesir'de sahte alkol operasyonu: 3.471 şahıs sorgulandı

Yaklaşan yılbaşı dolayısıyla kent genelinde 540 personel ile kaçak ve sahte içki operasyonu kapsamında 20 şüpheli yakalandı.

Sahte içki imalatı yapan şahıslara yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Yılbaşı öncesinde vatandaşları zehirleyecek şahıslara göz açtırılmıyor.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Türkiye Müşterek Kaçak veya Sahte Alkol Uygulaması dahilinde Balıkesir İl genelinde 145 ekip, 540 personel ile asayiş uygulaması yaptı.

Litrelerce alkol ele geçirildi

Faaliyet neticesinde bin 67 litre şarap, 200 litre rakı, 114 litre bira, 16 litre votka 3 litre viski olmak üzere toplam bin 400 litre kaçak içki ele geçirildi.

3.471 şahıs sorgulandı

İHA'nın haberine göre, ayrıca jandarma ekipleri 3.471 şahıs sorgulanmış, 451 işyeri kontrol ederken, çeşitli suçlardan aranan 20 şahıs yakalandı.