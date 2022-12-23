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    Balıkesir'de sahte içkiden 12 şüpheli gözaltına alındı

    Denetimleri sıklaştıran ekipler, 12 kişiyi gözaltına alarak litrelerce sahte alkolü yakaladı.
    • 23.12.2022 - 16:10
    • Güncelleme : 23.12.2022 - 16:40
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    Balıkesir'de sahte içkiden 12 şüpheli gözaltına alındı

    Son bir yıl içerisinde sahte içkiden ölenlerin sayısı her geçen gün arttı.

    Yılbaşına sayılı günler kala vatandaşı zehirleyerek sağlık durumlarını tehlikeye sokan şüphelilere yönelik operasyonlar artırıldı.

    Yurt genelinde artan sahte içki operasyonları sonrasında tonlarca litresahte içki ele geçirilerek imha edildi.

    Bu kapsamda yeni bir operasyonun daha düğmesine basıldı.

    12 kişi gözaltına alındı

    Balıkesir'de jandarma ekipleri tarafından yılbaşı öncesi düzenlenen sahte içki operasyonlarında 12 kişi gözaltına alındı.

    Litrelerce sahte alkol ele geçirildi

    İHA'nın haberine göre, operasyon kapsamında 2 bin 400 litre şarap, 1150 litre bira, 265 litre etil alkol, 200 litre rakı, 100 litre votka, 60 litre viski, 50 içki aroması, alkol damıtma düzeneği ve içki yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

    Balıkesir'de sahte içkiden 12 şüpheli gözaltına alındı VİDEO

    Balıkesir de sahte içkiden 12 şüpheli gözaltına alındı #1

    Balıkesir de sahte içkiden 12 şüpheli gözaltına alındı #2

    Balıkesir de sahte içkiden 12 şüpheli gözaltına alındı #3

    Balıkesir de sahte içkiden 12 şüpheli gözaltına alındı #4

    Balıkesir de sahte içkiden 12 şüpheli gözaltına alındı #5


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