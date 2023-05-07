Balıkesir'de Togg şehit çocuklarına sünnet arabası oldu Milli otomobil Togg yurdun birçok yerinde vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaşırken bu kez de şehit çocuklarının sünnet arabası olarak kullanıldı.

İHA

Türkiye yerli ve milli hayallerini gerçekleştiriyor.

Yurdun her köşesinde ziyarete açılan ve ilk sahiplerine kavuşan Togg büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Öte yandan binlerce vatandaşın beğenisini alan Togg aynı zamanda vatandaşın hizmetine de girdi.

Bakanlardan talep edilen Togg düğün arabası, asker uğurlama arabası ve son olarak sünnet arabası olarak kullanıldı.

Şehit çocuklarının sünnet arabası Togg

Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobili 10 BLK 10 plakalı TOGG, Bigadiç’in İlyaslar Mahallesi’nde Şehit Asb. Çvş. Niyazi Elçi’nin oğulları Metehan ve Alperen’in sünnet arabası oldu.

Kentte büyük ilgi gördü

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın direksiyonuna geçtiği sünnet arabası TOGG, Bigadiç’te konvoy yaparak tur attı.

Dün, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığına makam aracı olarak teslim edilen TOGG’a vatandaşlar Balıkesir merkezde olduğu gibi Bigadiç’te de büyük ilgi gösterdi.

Şehit çocukları unutulmadı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Balıkesir Milletvekili ve 28. Dönem milletvekili adayı Belgin Uygur ve Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, 2017 yılında Hatay Hassa Domuzdamı mevkiinde bölücü terör örgütüne yönelik operasyon sırasında silahlı saldırı sonucu şehit düşen Niyazi Elçi’nin çocuklarını sünnet cemiyetinde yalnız bırakmadı.