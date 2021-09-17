Vatandaşların fiyatlardan şikayetçi olması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fahiş fiyatların önüne geçileceği duyurusu, denetimlerin artmasıyla sonuçlandı. Balıkesir'de de ekipler denetim yaptı.

Orantısız artış gösteren fiyatların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Fahiş fiyatların önüne geçeceğiz." açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurusunun ardından illerde denetimler sıklaştırıldı.

Balıkesir Ticaret İl Müdürlüğü, marketlere yönelik olarak fahiş fiyat denetlemesi gerçekleştirdi.

15 FARKLI GIDA İNCELENDİ

Ticaret İl Müdürü İlhan Pehlivan'ın da bizzat katıldığı denetimlerde, marketlere girilerek etiketler kontrol edildi. Ayrıca rastgele seçilen 15 farklı gıda ürünü gram/ fiyat, etiket/fiyat, etiket fiyatı/kasa fiyatı yönünden incelendi.

Balıkesir'deki marketlerde fahiş fiyat denetimi yapıldı ViDEO

"DENETİMLERİ OLUMLU KARŞILIYORUM"

Başlıca un, salça, tavuk, yumurta, yağ, baharat, bakliyat gibi ürünler üzerinde yapılan denetimlere markete alışverişe gelen vatandaşlar da şahit oldu. Alışveriş yapan Ercan Çam, "Bu denetimleri çok olumlu karşılıyorum. Umarım devamı da gelir. Özellikle zincir marketlerin şubeleri arasında dahi fiyat farklılığı oluyor. İl bazında da bunu fark ettim. bu denetimleri destekliyoruz." dedi.

Denetimlerde, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığına, etiket ve künye bilgileri ile indirimli ürünün önceki fiyatına da bakıldı. Ayrıca rastgele seçilen ürünlerin fiyatları kasada karşılaştırıldı.





İDARİ İŞLEM UYGULANACAK

İncelemelerin sonucu göre, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a aykırı iş ve işlemeleri tespit edilen firmalar hakkında idari işlem uygulanacağı bildirildi.





142 FİRMA DENETLENDİ

Öte yandan, Balıkesir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 2021 yılında 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında 142 firma denetlemesi gerçekleştirdiği, 949 ürün incelemesi yaptığı ve 8 bin 500 lira idari para cezası uyguladığı öğrenildi.

Ayrıca, haksız fiyat artışı bildirim sistemi üzerinden gelen bilgiler ışığında 335 firmada 2 bin 325 ürünün 3 aylık alış-satış fiyatı üzerinden haksız fiyat artışı olup olmadığının da incelendiği kaydedildi.



