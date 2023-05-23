Balıkesirli genç çiftçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek için yola çıktı Balıkesirli genç çiftçi, devlet desteğiyle büyükbaş hayvancılık işletmesi kurmasının verdiği memnuniyeti paylaşmak üzere, Türk bayrağı ile süslediği traktörü ile "teşekkür yolculuğu" için harekete geçti.

AA

Türkiye'de tarım ve hayvancılık yapan üreticiler, çeşitli alan ve zamanlarda destelenmeye devam ediliyor.

Balıkesirli genç çiftçi, devletten aldığı ilk krediyle 10 gebe düve aldı, onlar doğurdu. Traktörü küçük geldiği için bir kredi başvurusunda daha bulundu. Bu destek sayesinde de hayal bile edemeyeceği bir traktöre sahip oldu.

Balıkesir'de Karesi ilçesine bağlı kırsal Yeniköy Mahallesi'nde devlet desteğiyle kredi alarak büyükbaş hayvancılık işine giren 22 yaşındaki girişimci Seçkin Kahraman, bu gelişmelerden o kadar çok mutlu oldu ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmek için Ankara'ya doğru yola çıktı.

Kendi işletmesini kurmak için hayvancılık kredisine başvurdu

Bir süre çalıştığı firmadan ayrılan Kahraman, kendi işletmesini kurmak için hayvancılık kredisine başvurdu.

Onay sürecinin ardından 100 bin lira krediyle 10 büyükbaş hayvan alan Kahraman, işlerini büyüttü ve hayvanlarının sayısını 54'e yükseltti.

Silaj, balya ve yem karma ekipmanları ve yemler için de kredi aldı

Silaj, balya ve yem karma ekipmanları ve yemler için de 200 bin lira kredi alan Kahraman, hayvanlarından 24'ünü satarak kazancını artırdı.

Şu anda 30 büyükbaş hayvanından elde ettiği sütleri satarak geçimini sürdüren Kahraman, işlerini ilerletip büyük bir işletme kurmayı hedefliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek için traktörüyle Ankara'ya gidiyor

Faizsiz ve uygun ödemeli kredilerle işletme sahibi olan Kahraman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek için traktörüyle Ankara'ya gitme kararı aldı.

Genç çiftçi dualarla uğurlandı

Anne Mücevher Kahraman da mahalle meydanında dua edilmesinin ardından oğluna Erdoğan'a götürmesi için Türk bayrağı, yumurta ve köy ekmeği verdi. Baba Adil Kahraman da oğlunun, devletin verdiği birçok krediden yararlanarak iş sahibi olduğunu ifade etti.

Genç yaşta işletme sahibi olduğu için çok mutlu

Seçkin Kahraman, genç yaşta işletme sahibi olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Önceden ailece tek inek sahibi olduklarını belirten Kahraman, anne ve babasıyla işleri büyütmeye karar verdiklerini dile getirdi.

Kredilerle yaptıkları

Ziraat Bankası'na müracaat ederek, faizsiz, 2 sene ödemesiz 5 yıl vadeli kredi çektiğini aktaran Kahraman, "İlk krediyle 10 gebe düve aldım, onlar doğurdu. Traktörümüz küçük geldiği için bir kredi başvurusunda daha bulunduk. Bu destek sayesinde de hayal edemeyeceğimiz bir traktör satın aldık." dedi.

Aylık kazancı 50-60 bin lira

Balıkesirli genç çiftçi, şu anda günde 200 litre süt elde ettiğini, aylık kazancının 50-60 bin lirayı bulduğunu dile getirdi.

"Cumhurbaşkanımız bana birçok imkan sundu, ben de elini öpmek için Ankara'ya gideceğim."

İşlerini daha büyütmeyi hedeflediğini anlatan Kahraman, şu değerlendirmede bulundu.

18 yaşıma girdiğimde devletim bana bu imkanları sundu, Sayın Cumhurbaşkanı'mıza minnetlerimi ve teşekkürlerimi sunmak için Ankara'ya gidiyorum. Cumhurbaşkanımız bana birçok imkan sundu, ben de elini öpmek için Ankara'ya gideceğim. Bu işi hakkıyla yapıp da 'kazanamıyorum' diyen birisi bence yalan söylüyor. Devletin verdiği kredileri yine bu işi yapmak için harcamak gerekir, harcamayıp araba, ev alanlar kaybediyor.

Hayvan Sağlığı Bölümü'nden mezun

Dedesi ve babasının mesleği olan hayvancılığı sürdürmek isteyen Kahraman, 2018 yılında Manyas Salur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hayvan Sağlığı Bölümü'nden mezun oldu.