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- Balyoz davasında yargılanan Mehmet Baransu'ya 13 yıl hapis
Balyoz davasında yargılanan Mehmet Baransu'ya 13 yıl hapis
Balyoz planı davasında kumpas iddiasıyla yargılanan Mehmet Baransu, "devletin güvenliğine ilişkin gizli bilgileri temin etme ve açıklama" suçlarından 13 yıl hapisle cezalandırıldı.
- AA
- 04.03.2022 - 14:28
Balyoz planı davasında kumpas iddiasıyla yargılanan Mehmet Baransu, "devletin güvenliğine ilişkin gizli bilgileri temin etme ve açıklama" suçlarından 13 yıl hapisle cezalandırıldı.