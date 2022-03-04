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    Balyoz davasında yargılanan Mehmet Baransu'ya 13 yıl hapis

    Balyoz planı davasında kumpas iddiasıyla yargılanan Mehmet Baransu, "devletin güvenliğine ilişkin gizli bilgileri temin etme ve açıklama" suçlarından 13 yıl hapisle cezalandırıldı.
    • AA
    • 04.03.2022 - 14:28
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    Balyoz davasında yargılanan Mehmet Baransu'ya 13 yıl hapis

    Balyoz planı davasında kumpas iddiasıyla yargılanan Mehmet Baransu, "devletin güvenliğine ilişkin gizli bilgileri temin etme ve açıklama" suçlarından 13 yıl hapisle cezalandırıldı.

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