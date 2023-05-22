Bana Sen Lazımsın serisinde yeni video: Yaradılanı yaradandan ötürü severim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönül verenlerin son dönemde sosyal medyada #banasenlazımsın etiketi ile paylaştıkları videolara bir yenisi daha eklendi. 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimlerinin konu alındığı videoda, Erdoğan'a destek veren depremzedelere yönelik yapılan hakaretler ele alındı.