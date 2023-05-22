Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına gitti.
Rekor bir katılımın yaşandığı seçimde, millet kararını verdi..
Oy sayımı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,50 ile sandıktan yine birinci çıkarken, diğer cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 44,85 olarak kayıtlara geçti.
Seçimler ikinci tura kaldı.
28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimlerinde Kılıçdaroğlu ve Erdoğan yarışacak.
İlk turda yurdun büyük bir kesimi 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' dedi.
Özellikle 50 bini aşkın kişinin hayatını kaybettiği deprem bölgesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, ezici bir üstünlükle lider çıktı.
Deprem bölgesinden Erdoğan'a gelen destek muhalif seçmeni rahatsız etti.
Sosyal medya üzerinden depremzede seçmene nefret ve kin kustular..
"Yaradılanı yaradandan ötürü severim. Bize sen lazımsın Reis"
Bu durum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönül verenlerin son dönemde sosyal medyada paylaştığı videolara konu oldu.
Art arda gelen videolar #banasenlazımsın etiketiyle paylaşılırken, serideki son video büyük yankı uyandırdı.
Paylaşılan videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Biz ayrım yapamayız. Biz yaradılanı yaradandan ötürü severiz" ifadeleri yer aldı.
Ayrıca görüntülerde, deprem bölgesindeki vatandaşların ikinci turda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceği ifadelerinin olması da gündem oldu.