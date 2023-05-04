BanaSenLazımsın serisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Dünya 5'ten büyüktür' sözleri gündem oldu 14 Mayıs seçimleri öncesi sosyal medya üzerinden #banasenlazımsın etiketiyle yapılan paylaşımlar, yoğun ilgi görüyor. Etikette bu kez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın küresel anlamda ses getiren, "Dünya 5'ten büyüktür" ifadeleri yer aldı.

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Türkiye, seçim ayına girdi.

Sahada artan tempo, seçmenlerde de büyük bir heyecana neden oluyor.

Adaylar yurdun dört bir yanında çalışmalarını sürdürürken, sosyal medyada da tek gündem seçim.

Bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için yeni bir slogan ortaya atıldı: 'BanaSenLazımsın'.

"Dünya 5'ten büyüktür"

Sosyal medyada etikete destek verenler, yeni bir videoyu daha gündeme taşıdı.

Bu kez videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, BM Genel Kurulu'nun 77. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasında, "Dünya 5'ten büyüktür ve daha adil bir dünya mümkündür demeye devam edeceğiz." ifadeleri yer aldı.

Küresel anlamda ses getiren ifadelerle, Rusya-Ukrayna savaşında arabuluculuk rolünde tüm taraflara örnek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, diplomasideki etkinliğine dikkat çekildi.

Söz konusu video, kısa sürede etkileşime girerek yoğun ilgi gördü.

Twitter'da #BanaSenLazımsın etiketi ile yapılan paylaşımlar, son günlerde en çok konuşulanlar arasında yer alıyor.

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