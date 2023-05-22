BanaSenLazımsın serisinde Göklerden Gelen bir karardır videosu yeniden gündeme geldi Seçim sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için #BanaSenLazımsın sloganıyla paylaşılan son videoda, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sabiha Gökçen'i hedef aldığı sözlere yer verilirken, havalimanı uçuş rekoru kırmaya devam ediyor.

ensonhaber.com

Türkiye tarihi bir seçim sürecini geride bıraktı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasıyla seçim çalışmaları yeniden sürüyor.

Çalışmaların yanı sıra AK Parti, seçim süreci boyunca yerli ve milli imkanlarla hayata geçirilen projeleri vatandaşlarla buluşturdu.

Türkiye'nin bu atılımları ise tüm dünyada göz doldurmaya devam ediyor.

14 Mayıs seçimlerinde yaşanan gerginlik ve seçmenlerin düşünceleri seçim süreci boyunca sosyal medyaya yansıdı.

Bir diğer yandan da provakotif yapılan paylaşımlarla yapılan projelerin önüne geçilmek istendi.

"Uçağın inmediği yere havalimanı"

Yapılan eleştirilerden biri de Sabiha Gökçen Havalimanı'na oldu.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 2001 yılında yaptığı açıklamalarında Sabiha Gökçen'e karşı çıkarak, "'Sabiha Gökçen Havaalanı.. Uçak iniyor mu? Hayır. Kaç milyon dolara mal oldu? Peki uçağın inmediği yere havalimanı yapan başka ülke gördünüz mü siz? Bu neye benzer arkadaşlar biliyor musunuz? Tuz Gölü'ne alabalık tesisi yapmaya benzer." ifadelerini kullanmıştı.

"Ne yapsalar boş göklerden gelen bir karar vardır"

Seçimin sosyal medyaya yansımasıyla ortaya çıkan bir seri de 'BanaSenLazımsın' sloganı oldu.

Yapılan açıklama havalimanının uçuş rekoru kırmasıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için yapılan, 'BanaSenLazımsın' sloganıyla yeniden gündeme geldi.

Binlerce sosyal medya kullanıcısı, bu etiket ile birlikte dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu'nun söz konusu açıklamalarına yer verilen videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Ne yapsalar boş göklerden gelen bir karar vardır. Biz yüz yüze, göz göze, el ele, gönül gönüle Türkiye Yüzyılı'na yürüyoruz." açıklamaları yer aldı.