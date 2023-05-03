BanaSenLazımsın serisinde yeni video: Arkadaşı Kandil olanlara benim milletim destek verir mi? BanaSenLazımsın sloganı ile hazırlanan son videoda PKK terör örgütü ile CHP arasındaki helalleşme ve özerklik konuları ele alındı.

ensonhaber.com Türkiye tarihi bir seçime doğru ilerlerken heyecan dorukta. Sayılı günler sonra sandık Türk milletinin önüne geliyor. Yoğun kampanya temposunda rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istirahat ettiği sırada ortaya çıkan BanaSenLazımsın sloganı büyük beğeni toplarken videolar peş peşe yayınlanıyor. Beğenilen videolara bir yenisi daha eklendi. "Öyle kuru kuru helalleşme olmaz" Son videoda PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin ve Kandil'deki bebek katili terörist kadrosunun Kemal Kılıçdaroğlu'na destek mesajları yer aldı. Videoda, Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısı ve terör elebaşı Duran Kalkan'ın "Öyle kuru kuru helalleşme olmaz" sözleri dikkat çekti. Söz konusu video sosyal medyada dolaşıma girerken Twitter'da #BanaSenLazımsın hashtagi ile birçok video paylaşılıyor. Paylaşımları görmek için tıklayın.