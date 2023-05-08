Bana SenLazımsın serisinde yeni video: Arkadaşı Kandil olanlara benim milletim destek verir mi Sosyal medyadan #banasenlazımsın etiketiyle paylaşılan son videoda, Kemal Kılıçdaroğlu'nun PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile olan ilişkisine yer verildi.

Özel İçerik Türkiye 6 gün sonra tarihi bir seçim yapacak 14 Mayıs'ta halk sandığa gidecek. Heyecan dorukta, kampanyalar hız kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönül verenlerin son dönemde sosyal medyada paylaştığı videolar gündem oldu. Art arda gelen videolar #banasenlazımsın etiketiyle paylaşılıyor. Seriye yeni bir video daha eklendi. "Arkadaşı Kandil olanlara benim milletim destek verir mi" Muhalefetin adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile olan ilişkisine yer verilen video, "Arkadaşı Kandil olanlara benim milletim destek verir mi" başlığı ile paylaşıldı. "Özerklik ver helalleşelim" Videoda Kılıçdaroğlu'nun özerklik çıkışı, terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan'ın Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' söylemi üzerinden destek açıklamaları yer aldı. Video yine sosyal medyada gündem olurken aynı etiketle paylaşımlar yapılıyor. Twitter kullanıcılarının #banasenlazımsın etiketiyle yaptığı paylaşımları görmek için tıklayınız.