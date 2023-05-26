BanaSenLazımsın serisinde yeni video: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dış politikadaki liderliği Sosyal medyada ortaya çıkan BanaSenLazımsın sloganı ile hazırlanan videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasideki başarıları ve arabuluculuk çalışmaları yer aldı.

ensonhaber.com

Türkiye, 28 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı seçimi için bir kez daha sandık başına gidecek.

14 Mayıs’ta en çok oyu alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki seçimde en çok oyu alan aday, Cumhurbaşkanı olacak.

Sosyal medyada son dönemde ise BanaSenLazımsın sloganı ile yeni paylaşımlar yapılmaya başlandı.

BanaSenLazımsın serisi

Özellikle AK Parti döneminde hayata geçirilen dev projelerin, eserlerin yer aldığı paylaşımlar milyonlarca kişi tarafından izlendi.

Son videoda ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dış politikadaki başarılarından söz edildi.

Türkiye dış politikada arabuluculuk rolü oynadı

Son yıllarda Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde dünyadaki birçok problemin çözümünde arabulucu rol oynadı.

Birçok sorunun çözüm adresi Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu

Rusya- Ukrayna arasındaki savaş, Dağlık Karabağ'daki Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki yıllardır süren çatışmalar, Tahıl Koridoru Anlaşması gibi pek çok sorunun çözümünde ilk adres, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarafsız ve yapıcı tutumuyla sorunların çözümü noktasında dünya tarafından takdirle karşılandı.

Paylaşımları takip edebilirsiniz

Twitter'da #BanaSenLazımsın hashtagi ile birçok video paylaşılıyor.

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