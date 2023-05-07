BanaSenLazımsın serisinde yeni video: Dış politikada bize sen lazımsın

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Türkiye tarihinin en kritik seçimlerine gidiyor...

Tüm ülke seçimlere yaklaşırken sosyal medyada son 21 yıllık süreçte yapılanlar ve yapılacaklar çeşitli paylaşımlar altında toplanıyor.

Sosyal medyada son dönemde ise BanaSenLazımsın sloganı ile yeni paylaşımlar yapılmaya başlandı.

Bu sloganla çeşitli içerikler hazılandı.

Beğenilen videolara bir yenisi daha eklendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son yıllarda artan dış politikadaki başarılarının anlatıldığı video büyük beğeni topladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlattığı video sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dış politikada önemli bir aktör olduğunu belirten Aliyev şu ifadeleri kullanmıştı:

Türk dünyasının lideri olan sayın Cumhurbaşkanı’nın bu işte başarıya ulaşacağından hiç şüphem yoktur. Onun siyaseti ve liderliği sayesinde Türkiye son senelerde büyük mesafeler kat etmiş, ve sadece bir bölgede değil dünya çapında söz sahibi olmuştur. Aziz kardeşimin liderliği sayesinde Türkiye’nin gelişmesi, Türkiye’de istikrarın sağlanması Türk dünyası için önemli bir durumdur.