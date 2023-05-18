BanaSenLazımsın serisinde yeni video: Dünya 5'ten büyüktür Sosyal medyada ortaya çıkan BanaSenLazımsın sloganı ile hazırlanan videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasideki başarıları ve "Dünya 5'ten büyüktür" ifadeleri yer aldı.

ensonhaber.com

Türkiye'de milyonlarca seçmen 14 Mayıs'ta sandık başına giderek oyunu kullandı.

İlk turda adaylardan Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 49,50, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,89 oy aldı.

Sinan Oğan ise yüzde 5,17'lik oy oranına sahip oldu.

Böylelikle dünyanın 2023 yılının en önemli olaylarından biri olarak gösterdiği 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı.

Sosyal medyada yeni akım

Bu süreçte ise sosyal medyada çıkan akımlar ilgi çekmeyi sürdürüyor.

Son dönemde BanaSenLazımsın sloganı ile yeni paylaşımlar yapılmaya başlandı.

"Dünya 5'ten büyüktür"

Sosyal medyada etikete destek verenler, yeni bir videoyu daha gündeme taşıdı.

Bu kez videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, BM Genel Kurulu'nun 77. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasında, "Dünya 5'ten büyüktür ve daha adil bir dünya mümkündür demeye devam edeceğiz." ifadeleri yer aldı.

Diplomasideki başarılarına dikkat çekildi

Küresel anlamda ses getiren ifadelerle, Rusya-Ukrayna savaşında arabuluculuk rolünde tüm taraflara örnek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, diplomasideki etkinliğine dikkat çekildi.

Söz konusu video, kısa sürede etkileşime girerek yoğun ilgi gördü.

Paylaşımları takip edebilirsiniz

Twitter'da #BanaSenLazımsın hashtagi ile birçok video paylaşılıyor.

Sizde linke tıklayarak sosyal medyada yapılan paylaşımları görebilirsiniz...