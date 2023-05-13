BanaSenLazımsın serisinde yeni video: Milletin liderine olan sevgisi Sosyal medyada ortaya çıkan BanaSenLazımsın sloganı ile hazırlanan videoda, vatandaşların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgisi ve güveni ele alındı.

ensonhaber.com

Türkiye'de aylardır belki de yıllardır beklenen seçimler için son gün.

Bu süreçte siyasi partiler sahaya çıkarak, vaatlerini ve hedeflerini vatandaşla paylaştı.

Bu isimlerden birisi de dur durak bilmeyerek vatandaşının yanında olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Her yerde sevgi gösterisiyle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan gittiği her il ve ilçede büyük bir sevgi gösterisiyle karşılandı.

Her elden pankartlar yükselirken, gözyaşlarına hakim olamayan insanlar oldu.

Milletin sevgi gözler önüne serildi

Milletin, liderine olan sevgisi ve güveni bu seçim döneminde bir kez daha perçinleşti.

Sosyal medyada son dönemde ise BanaSenLazımsın etiketi ile yeni paylaşımlar yapılmaya başlandı.

Yeni içerikler hazırlandı

Bu sloganla çeşitli içerikler hazılandı.

Beğenilen videolara bir yenisi daha eklendi.

Bu videonun konusu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve milleti arasındaki samimi, içten diyalogları oldu.

Vefanın vücut bulmuş hali

Vefa duygusunun vücut bulmuş hali olan Cumhurbaşkanı Erdoğan zorda olanın, ihtiyacı olanın her daim yanında yer aldı.

AK Parti iktidarının ilk gününden itibaren vatandaşın her daim yanında olan vatandaşların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgilerinin anlatıldığı video sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında yer aldı.

Paylaşımları takip edebilirsiniz

Twitter'da #BanaSenLazımsın hashtagi ile birçok video paylaşılıyor.

Sizde linke tıklayarak sosyal medyada yapılan paylaşımları görebilirsiniz...