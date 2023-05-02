BanaSenLazımsın serisinde yeni video: Şehitler ölmez vatan bölünmez Sosyal medyada ortaya çıkan BanaSenLazımsın sloganı ile hazırlanan yeni videoda, terörle mücadeleye ve şehit yakınlarının feryatlarına yer verildi.

ensonhaber.com

Türkiye tarihi bir seçime gidiyor.

12 gün sonra sandık Türk milletinin önüne gelecek.

Yoğun kampanya temposunda rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istirahat ettiği sırada ortaya çıkan BanaSenLazımsın sloganı büyük beğeni topladı.

Bu sloganla çeşitli içerikler hazılandı.

Beğenilen videolara bir yenisi daha eklendi.

"Benim evladımın katilini nasıl serbest bırakırsın?"

Şehitler ölmez vatan bölünmez adlı videoda, terörle mücadele ve şehit yakınlarının feryatlarına yer verildi.

Videoda, bir şehit annesinin "Benim evladımın katilini nasıl serbest bırakırsın?" sözü ve minik bir şehit çocuğunun babasının mezarını gösterip annesine, "Anne babam bu mu?" sorusu tüyleri diken diken etti.

Paylaşılan video beğeni toplarken sosyal medyada da sloganın etiketi ile binlerce paylaşım yapılıyor.

Twitter'da #BanaSenLazımsın hashtagi ile birçok video paylaşılıyor.

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