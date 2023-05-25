BanaSenLazımsın serisinin yürekleri yakan o videosu gündem oldu BanaSenLazımsın sloganı ile hazırlanan videolardan olan ve şehit yakınlarının feryatlarının yürekleri yaktığı 'Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez' sosyal medyada yeniden gündem oldu. Videoya beğeni ve yorum yağdı.

ensonhaber.com

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına gitti.

Milletvekilliği sonuçları kesinleşse de Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı.

İttifakların 28 Mayıs'ta yapılacak seçime sayılı günler kala çalışmaları sürerken, AK Parti cephesinde dikkat çeken bir slogan seçim sürecine damga vurdu.

Dillerdeki slogan ise, 'BanaSenLazımsın' oldu.

'Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez'

'BanaSenLazımsın' sloganıyla hazırlanan videolar beğeni yağmuruna tutulmaya devam ederken, 'Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez' isimli video yeniden gündeme geldi.

Sosyal medyada yeniden gündem olan videoyu izleyenlerin yürekleri burkuldu.

Terörle mücadeleye ilişkin videoda yaşanan acılar gözler önüne serildi.

Şehit yakınlarının acı dolu feryatları yer aldı

Şehit yakınlarının feryatlarının yürekleri yaktığı görüntülerde, Türkiye'nin terör belası nedeniyle kaybettiği evlatları bir kez daha hatırlandı.

Özellikle videoda bir şehit annesinin "Benim evladımın katilini nasıl serbest bırakırsın?" sözü dikkat çekti.

Videoda, şehit annesinin yanı sıra gözlerden bir damla yaş süzülmesine sebep olan minik bir şehit çocuğunun sözleri de yer aldı.

"Anne babam bu mu..."

Şehit çocuğunun babasının mezarını gösterip annesine, "Anne babam bu mu?" sorusu üzüntüye boğdu.

Paylaşılan 'Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez' videosuna beğeni ve yorum yağarken, ilgili etiketle çok sayıda paylaşım yapıldı.

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