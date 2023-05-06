BanaSenLazımsın sloganıyla başlayan seride yeni video: 'Göklerden gelen karar vardır' Seçim sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için #BanaSenLazımsın sloganıyla paylaşılan son videoda, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sabiha Gökçen'i hedef aldığı sözlere yer verilirken, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Göklerden gelen bir karar vardır." açıklamaları ele alındı.

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Türkiye, tarihinin en önemli seçimlerine odaklandı.

Milyonlarca yurttaş, 14 Mayıs günü Türkiye'nin kaderini belirlemek adına sandığa gidecek.

Bu süreçte seçime yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ederken, gurur dolu anlar da yaşanmaya devam ediyor.

Yerli ve milli imkanlarla hayata geçirilen projeler havacılık ve savunma sanayii alanında adeta göğüs kabartıyor.

Türkiye'nin atılımları tüm dünyada göz dolduruyor.

20 yıllık dönemde savunma sanayiiden teknolojiye, enerjiden ulaştırmaya, sağlık alanında yapılan devrim niteliğindeki yatırımlar, muhalefetten ise övgü yerine eleştiri alıyor.

Kılıçdaroğlu'nun Sabiha Gökçen Havalimanı sözleri yeniden gündemde

Yapılan eleştirilerden biri de Sabiha Gökçene oldu.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 2001 yılında yaptığı açıklamalarında Sabiha Gökçen'e karşı çıkarak, "'Sabiha Gökçen Havaalanı.. Uçak iniyor mu? Hayır. Kaç milyon dolara mal oldu? Peki uçağın inmediği yere havalimanı yapan başka ülke gördünüz mü siz? Bu neye benzer arkadaşlar biliyor musunuz? Tuz Gölü'ne alabalık tesisi yapmaya benzer." ifadelerini kullanmıştı.

"Göklerden gelen bir karar vardır"

Bu açıklamalar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için ortaya atılan, 'BanaSenLazımsın' sloganıyla yeniden gündeme geldi.

Son günlerde büyük bir etkileşim alan slogan, sosyal medyada yakından takip ediliyor.

Binlerce sosyal medya kullanıcısı, bu etiket ile birlikte yeni bir videoya dikkat çekiyor.

Kılıçdaroğlu'nun söz konusu açıklamalarına yer verilen videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Ne yapsalar boş göklerden gelen bir karar vardır. Biz yüz yüze, göz göze, el ele, gönül gönüle Türkiye Yüzyılı'na yürüyoruz." açıklamaları yer aldı.