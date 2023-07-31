Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist öldürüldü Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG’li teröristin güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Kahraman Mehmetçik, sınır ötesindeki tüm operasyonlarda PKK'lı teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor.

Terör örgütüne darbe vurmaya devam eden güvenlik güçleri, başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.

Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan teröristler karşılığını aldı.

Çatışmaya giren Mehmetçik, 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

MSB duyurdu

Konuya ilişkin açıklama, Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

MSB yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: