Euro
15.0284
0.68%
Dolar
13.2935
0.84%
Altın
776.7420
1.06%
Borsa
1,865.29
0.09%
Bitcoin
621.598
3.51%
BTXN Coin
36.19
0.52%
8ºC
İstanbul
Bulutlu 8 C

    Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist öldürüldü

    Milli Savunma Bakanlığı: "DSİ personeli Cihan Gökkaya’yı şehit eden teröristlere yönelik Barış Pınarı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi."
    • AA
    • 31.12.2021 - 10:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist öldürüldü

    Milli Savunma Bakanlığı:

    "DSİ personeli Cihan Gökkaya’yı şehit eden teröristlere yönelik Barış Pınarı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi. Şehidimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Bölgede operasyonlarımız sürüyor."

    AYRINTILAR GELİYOR

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir