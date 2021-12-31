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- Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist öldürüldü
Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı: "DSİ personeli Cihan Gökkaya’yı şehit eden teröristlere yönelik Barış Pınarı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi."
- AA
- 31.12.2021 - 10:44
Milli Savunma Bakanlığı:
"DSİ personeli Cihan Gökkaya’yı şehit eden teröristlere yönelik Barış Pınarı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi. Şehidimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Bölgede operasyonlarımız sürüyor."
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