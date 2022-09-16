Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 2 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Türk askeri başarılı operasyonlarıyla terör örgütüne darbe vurmaya devam ediyor.

Her geçen gün farklı operasyon bölgelerinde teröristlerin inlerine kadar giren askerler, hainlerin köklerini kazımakta kararlı.

Bu kapsamda yapılan operasyonlardan bir güzel haber daha geldi.

Taciz ateşi açıldı

Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde, teröristler güvenlik güçlerine taciz ateşi açtı.

Konuya ilişkin olarak Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı.

"2 terörist etkisiz hale getirildi"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi."