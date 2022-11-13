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Barış Pınarı bölgesindeki terör hedefleri vuruldu

Barış Pınarı bölgesindeki terör hedefleri vuruldu

Güvenlik güçleri, Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan PKK/YPG’li teröristlerin olduğu bölgeyi ateş destek vasıtalarıyla güçlü şekilde vurdu. Çok sayıda silah ve mühimmat imha edildi.