Petrol
95.78
2.25%
Euro
19.2202
1.95%
Dolar
18.5449
0.30%
Altın
1.054
1.05%
Borsa
4456
0.00%
Bitcoin
319.656
-0.42%
BTXN Coin
6.15
-9.15%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Çok bulutlu 15 C

    Barış Pınarı bölgesindeki terör hedefleri vuruldu

    Güvenlik güçleri, Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan PKK/YPG’li teröristlerin olduğu bölgeyi ateş destek vasıtalarıyla güçlü şekilde vurdu. Çok sayıda silah ve mühimmat imha edildi.
    • 13.11.2022 - 14:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Barış Pınarı bölgesindeki terör hedefleri vuruldu

    Kahraman Mehmetçik'in yurt içi, sınır ve sınır ötesi bölgelerde terörle mücadelesi sürüyor.

    Güney sınırında oluturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek amacıyla 9 Ekim 2019 yılında başlatılan Barış Pınarı Harekatı başlatıldı.

    3 yıl boyunca başarılı operasyonların düzenlendiği bölgeden bir iyi haber daha geldi.

    Ateş destek vasıtalarıyla vuruldu

    Terör örgütüne darbe vurmaya devam eden güvenlik güçleri, saldırı hazırlığında olan PKK/YPG’li teröristleri tespit etti.

    Teröristlerin bulunduğu bölge ateş destek vasıtalarıyla güçlü şekilde vuruldu.

    Barış Pınarı bölgesinde terörist hedefleri vuruldu VİDEO

    Barış Pınarı bölgesindeki terör hedefleri vuruldu #1

    MSB duyurdu

    Konuya ilişkin açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tarafından yapıldı.

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Keşif gözetleme görevi yapan İHA’larımız, atışa hazır halde 2 adet ÇNRA silah sistemiyle Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan PKK/YPG’li teröristleri tespit etti. Teröristlerin bulunduğu bölge derhal ateş destek vasıtalarımızla güçlü şekilde vuruldu.

    Yapılan önleyici atışlar sonucunda 2 adet ÇNRA silah sistemi, 1 adet mühimmat deposu ve çok sayıda ÇNRA mühimmatı imha edildi."

    Barış Pınarı bölgesindeki terör hedefleri vuruldu #2

    Barış Pınarı bölgesindeki terör hedefleri vuruldu #3

    Barış Pınarı bölgesindeki terör hedefleri vuruldu #4


    Askerlik, staj, sigorta girişi! 'EYT'den yararlanabilecek miyim?' diyenlere...
    Gündem

    Askerlik, staj, sigorta girişi! 'EYT'den yararlanabilecek miyim?' diyenlere...

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    Advertorial

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    Tolga Ciğerci, Ankaragücü'nde yeniden doğdu
    Futbol

    Tolga Ciğerci, Ankaragücü'nde yeniden doğdu

    Görüş Bildir