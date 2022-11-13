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Barış Pınarı bölgesindeki terör hedefleri vuruldu
- 13.11.2022 - 14:20
Kahraman Mehmetçik'in yurt içi, sınır ve sınır ötesi bölgelerde terörle mücadelesi sürüyor.
Güney sınırında oluturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek amacıyla 9 Ekim 2019 yılında başlatılan Barış Pınarı Harekatı başlatıldı.
3 yıl boyunca başarılı operasyonların düzenlendiği bölgeden bir iyi haber daha geldi.
Ateş destek vasıtalarıyla vuruldu
Terör örgütüne darbe vurmaya devam eden güvenlik güçleri, saldırı hazırlığında olan PKK/YPG’li teröristleri tespit etti.
Teröristlerin bulunduğu bölge ateş destek vasıtalarıyla güçlü şekilde vuruldu.
Barış Pınarı bölgesinde terörist hedefleri vuruldu VİDEO
MSB duyurdu
Konuya ilişkin açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tarafından yapıldı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Keşif gözetleme görevi yapan İHA’larımız, atışa hazır halde 2 adet ÇNRA silah sistemiyle Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan PKK/YPG’li teröristleri tespit etti. Teröristlerin bulunduğu bölge derhal ateş destek vasıtalarımızla güçlü şekilde vuruldu.
Yapılan önleyici atışlar sonucunda 2 adet ÇNRA silah sistemi, 1 adet mühimmat deposu ve çok sayıda ÇNRA mühimmatı imha edildi."