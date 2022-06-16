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    Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 4 terörist öldürüldü

    Milli Savunma Bakanlığı, 2 harekat bölgesinde saldırı hazırlığında olan 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini aktardı.
    • Haber Merkezi
    • 16.06.2022 - 12:54
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    Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 4 terörist öldürüldü

    MSB: "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmıyoruz, bırakmayacağız! Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine yönelik saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek!"

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