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- Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 4 terörist öldürüldü
Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 4 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, 2 harekat bölgesinde saldırı hazırlığında olan 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini aktardı.
- Haber Merkezi
- 16.06.2022 - 12:54
MSB: "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmıyoruz, bırakmayacağız! Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine yönelik saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek!"