Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 4 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, 2 harekat bölgesinde saldırı hazırlığında olan 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini aktardı.

MSB: "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmıyoruz, bırakmayacağız! Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine yönelik saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek!"

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