Euro
15.54
0.10%
Dolar
13.56
-0.06%
Altın
788.50
0.08%
Borsa
1944
-0.72%
Bitcoin
556.935
0.01%
BTXN Coin
31.61
-3.30%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 8 C

    Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde, 8 terörist etkisiz hale getirildi

    MSB, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde, saldırı hazırlığındaki 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 06.02.2022 - 11:51
    • Güncelleme : 06.02.2022 - 12:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde, 8 terörist etkisiz hale getirildi

    Terörle mücadele sınır ötesi operasyonlarla hız kesmeden sürüyor...

    Başarılı operasyonlar ile terör hedefleri art arda imha ediliyor...

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde, saldırı hazırlığında olduğu belirtilen 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

    "TERÖR NEREDEYSE HEDEFİMİZ ORASI"

    MSB tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Terörist neredeyse hedefimiz orası! Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığında olan 8 PKK/YPG’li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirdi."

    Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde, 8 terörist etkisiz hale getirildi #1


    Görüş Bildir