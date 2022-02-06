Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde, 8 terörist etkisiz hale getirildi

MSB, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde, saldırı hazırlığındaki 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Terörle mücadele sınır ötesi operasyonlarla hız kesmeden sürüyor...

Başarılı operasyonlar ile terör hedefleri art arda imha ediliyor...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde, saldırı hazırlığında olduğu belirtilen 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

"TERÖR NEREDEYSE HEDEFİMİZ ORASI"

MSB tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Terörist neredeyse hedefimiz orası! Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığında olan 8 PKK/YPG’li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirdi."