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- Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde 5 terörist öldürüldü
Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde 5 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, Kahraman Mehmetçik'in Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdiğini duyurdu.
- 02.11.2022 - 10:53
- Güncelleme : 02.11.2022 - 11:06
Türk askeri başarılı operasyonlarıyla terör örgütüne darbe vurmaya devam ediyor.
Son olarak Suriye'nin kuzeyinde teröristlerin saldırılarına karşılık veren güvenlik güçleri, başarılı bir sonuç elde etti.
5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildi
Canları uğruna vatanı korumaya devam eden Mehmetçik, saldırı hazırlığındaki teröristlere engel oldu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından paylaşılan bilgilerde, 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
"Terör koridoruna izin vermedik, vermeyeceğiz"
Açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:
"Güneyimizde oluşturulmak istenen terör koridoruna izin vermedik, vermeyeceğiz! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG’li teröristi başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirdi."