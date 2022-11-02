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    Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde 5 terörist öldürüldü

    Milli Savunma Bakanlığı, Kahraman Mehmetçik'in Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdiğini duyurdu.
    • 02.11.2022 - 10:53
    • Güncelleme : 02.11.2022 - 11:06
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    Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde 5 terörist öldürüldü

    Türk askeri başarılı operasyonlarıyla terör örgütüne darbe vurmaya devam ediyor.

    Son olarak Suriye'nin kuzeyinde teröristlerin saldırılarına karşılık veren güvenlik güçleri, başarılı bir sonuç elde etti.

    5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildi

    Canları uğruna vatanı korumaya devam eden Mehmetçik, saldırı hazırlığındaki teröristlere engel oldu.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından paylaşılan bilgilerde, 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

    "Terör koridoruna izin vermedik, vermeyeceğiz"

    Açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

    "Güneyimizde oluşturulmak istenen terör koridoruna izin vermedik, vermeyeceğiz! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG’li teröristi başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirdi."

    Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde 5 terörist öldürüldü #1


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