Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde 5 terörist öldürüldü

Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde 5 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Kahraman Mehmetçik'in Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

Türk askeri başarılı operasyonlarıyla terör örgütüne darbe vurmaya devam ediyor.

Son olarak Suriye'nin kuzeyinde teröristlerin saldırılarına karşılık veren güvenlik güçleri, başarılı bir sonuç elde etti.

5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildi

Canları uğruna vatanı korumaya devam eden Mehmetçik, saldırı hazırlığındaki teröristlere engel oldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından paylaşılan bilgilerde, 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

"Terör koridoruna izin vermedik, vermeyeceğiz"

Açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

"Güneyimizde oluşturulmak istenen terör koridoruna izin vermedik, vermeyeceğiz! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG’li teröristi başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirdi."