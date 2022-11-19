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    Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 5 terörist öldürüldü

    Milli Savunma Bakanlığı, kahraman Mehmetçik'in Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdiğini duyurdu.
    • 19.11.2022 - 14:16
    • Güncelleme : 19.11.2022 - 14:31
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    Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 5 terörist öldürüldü

    Türk askeri başarılı operasyonlarıyla terör örgütüne darbe vuruyor.

    Son olarak Suriye'nin kuzeyinde teröristlerin saldırılarına karşılık veren güvenlik güçleri, başarılı bir sonuç elde etti.

    Canları uğruna vatanı korumaya devam eden kahraman Mehmetçik, saldırı hazırlığındaki teröristlere engel oldu.

    5 terörist leş edildi

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından paylaşılan bilgilerde, 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

    Açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

    "Mehmetçiğe saldırabileceklerini zanneden teröristler hendeklere gömüldü. Teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi."

    Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 5 terörist öldürüldü #1


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