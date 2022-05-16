Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine 10 terörist öldürüldü

Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine 10 terörist öldürüldü

Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

Şanlı Türk askeri hain teröristleri günden güne yok ediyor.

Bölücü terör örgütlerinin inlerine kadar giren Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor.

Farklı operasyon bölgelerinde nöbet tutan askerlerden her geçen gün farklı bir başarı haberi geliyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı operasyon bölgelerinde saldırı hazırlığında olan hain teröristlilerin planları başlarına çalındı.

Saldırı hazırlığındaki 10 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık, kahraman askerlerin 10 teröristi daha öldürdüğünü duyurduğu paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

Milli Savunma Bakanlığı: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor. Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi."