CHP eski milletvekili ve gazeteci Yarkadaş, 6'lı masa adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu ve bu kararın 15 Şubat ile 1 Mart arasındaki bir tarihte açıklanacağını söyledi.

Türkiye'de, seçim hazırlığı son sürat devam ediyor.

Cumhur İttifakı adayı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, muhalefetten hangi isimle karşı karşıya geleceği hala muallakta.

Millet İttifakı seçime 6 ay kala adayını duyurmazken, masanın etrafındaki toplan-dağıl görüşmelerini sürdürüyor.

6'lı masanın bu gündemi bir rutin haline gelirken, partiler arasında anlaşmazlık da baş gösteriyor.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı baskın olarak tahmin edilirken, konu hakkında bir iddia ortaya atıldı.

Adaylığını açıklayacağı tarihi verdi

CHP eski milletvekili gazeteci Barış Yarkadaş, Tv100 ekranlarında yayınlanan Taksim Meydanı programına katıldı.

Yarkadaş burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklayacağı tarihi verdi.

Barış Yarkadaş: Kılıçdaroğlu, adaylığını marta kadar açıklayacak VİDEO



"Her koşulda adaylığa hazır"

Barış Yarkadaş, "Görülen net bir şey var. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu her koşulda adaylığa hazır. 18 Ocak'taki toplantıdan sonra belki de 24 Ocak'ta Kemal Bey'in adaylığı dört sloganla gündeme gelebilir. Bunlar, 'liyakat, adalet, refah ve kalkınma olabilir...

"15 Şubat, 1 Mart arasında adaylığını açıklayacak"

Benim CHP Genel Merkezi'nden edindiğim izlenim Kemal Bey'in bu görüşmeler tamamlandıktan sonra 15 Şubat ile 1 Mart arasındaki bir tarihte Cumhurbaşkanlığı adaylığını Ankara'da açıklayacağı yönünde." ifadelerini kullandı.

Bir diğer yandan, Yarkadaş Kılıçdaroğlu'nun Altılı Masa olsa da olmasa da adaylık konusunda kararlı olduğunu da sözlerine ekledi.