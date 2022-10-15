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    Bartın'da arama kurtarma çalışmaları tamamlandı

    Bakan Dönmez, "Bartın'ımızın yanındayız. Rabb'im böyle acıları bir daha yaşatmasın" dedi.
    • 15.10.2022 - 17:50
    • Güncelleme : 15.10.2022 - 17:53
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    Bartın'da arama kurtarma çalışmaları tamamlandı

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden kazasıyla ilgili son gelişmeyi paylaştı.

    Bakan Dönmez, arama kurtarma çalışmalarının hız kesmeden gerçekleştirildiğini anımsattı.

    "Rabb'im böyle acıları bir daha yaşatmasın"

    Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bartın'da dün akşamdan beri devam eden arama kurtarma çalışmalarımızı tamamladık." dedi.

    "41 madenci kardeşimiz hayatını kaybetti" ifadesini kullanan Dönmez, "Bütün kurumlarımızla tüm ailelerimizin, Bartın'ımızın yanındayız. Rabb'im böyle acıları bir daha yaşatmasın." diye ekledi.

    Maden ocağında yaşanan patlama

    Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında dün 18.15 sularında patlama meydana gelmişti.

    AA'nın haberine göre, Bakan Dönmez, patlama sonrası yaptığı açıklamada, ilk değerlendirmelerin grizu patlaması olduğu yönünde olduğunu belirtmişti.

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