Petrol
89
-0.87%
Euro
19.3204
0.11%
Dolar
18.6185
0.13%
Altın
1.055
0.21%
Borsa
4515
0.18%
Bitcoin
318.699
1.06%
BTXN Coin
6.59
0.15%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Çok bulutlu 19 C

    Bartın'da facianın yaşandığı ocağa 4’üncü baraj kuruldu

    42 madenciye mezar olan Amasra'daki maden ocağında devam eden yangın nedeniyle eksi 100 kotuna 4'üncü baraj oluşturuldu.
    • 18.11.2022 - 15:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bartın'da facianın yaşandığı ocağa 4’üncü baraj kuruldu

    Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşanan maden faciasının yankıları sürüyor.

    Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'nde 14 Ekim'de meydana gelen Grizu faciasında 42 işçi hayatını kaybederken, 10 işçi de yaralandı.

    DHA' nın haberine göre eksi 320 kotundaki patlama sonrası yangın nedeniyle eksi 250 kotuna 2 baraj ve eksi 100 kotuna baraj yapıldı.

    Yangın devam ediyor

    Her gün maden ocağına inen tahlisiye ekiplerinin metan gazı ölçüm değerlerinin normale dönmediği ve yangının devam ettiği tespit edildi.

    Görevli maden işçileri, ocakta daha önce 3'üncü barajın yapıldığı eksi 100 kotuna 4'üncü barajı yaparak yangının oksijenle bağlantısını kesmeyi planlıyor.

    İşçiler göreve çağırıldı

    Öte yandan maden faciası sonrası izne ayrılan 461 işçiden 134’ü, ocakta yer üstünde çalışmaya geçti.

    Göreve çağrılan işçilerin, yer üstünde çevre temizliği, iş güvenliği ve nakliyat konularında yeniden kursa tabi tutuldukları öğrenildi.

    Savcılık soruşturmasının devam ettiği maden ocağına giriş-çıkışlar, izinle yapılıyor.

    Bartın da facianın yaşandığı ocağa 4’üncü baraj kuruldu #1

    Bartın da facianın yaşandığı ocağa 4’üncü baraj kuruldu #2

    Bartın da facianın yaşandığı ocağa 4’üncü baraj kuruldu #3

    Bartın da facianın yaşandığı ocağa 4’üncü baraj kuruldu #4

    Bartın da facianın yaşandığı ocağa 4’üncü baraj kuruldu #5

    Bartın da facianın yaşandığı ocağa 4’üncü baraj kuruldu #6

    Bartın da facianın yaşandığı ocağa 4’üncü baraj kuruldu #7

    Bartın da facianın yaşandığı ocağa 4’üncü baraj kuruldu #8


    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!
    Advertorial

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!

    Van'da kar mesaisi başladı
    Yaşam

    Van'da kar mesaisi başladı

    Kahramanmaraş'ta siyam ikizleri Ayşe ve Sema, Umre'ye uğurlandı
    İç Haber

    Kahramanmaraş'ta siyam ikizleri Ayşe ve Sema, Umre'ye uğurlandı

    Görüş Bildir