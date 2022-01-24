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    Bartın'da hasta çocuk için seferber olundu

    Kar nedeniyle mahsur kaldıkları köyde solunum sıkıntısı çeken 5 yaşındaki Muhammet Emin Koç, ekiplerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 24.01.2022 - 11:14
    • Güncelleme : 24.01.2022 - 11:35
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    Bartın'da hasta çocuk için seferber olundu

    Cenaze için İstanbul'dan Bartın'ın Turanlar köyüne gelen Koç Ailesi, kronik rahatsızlığı bulunan çocukları Muhammet Emin Koç'un nebülizatör cihazını yanına almayı unuttu.

    Minik Muhammet dün akşam saatlerinde solunum güçlüğü çekmeye başlarken, aile ise 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

    YARDIMINA UMKE EKİPLERİ YETİŞTİ

    Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı Turanlar köyüne ulaşmak için seferber oldu. Arazi aracıyla köye ulaşan ekipler, çocuğu, oksijen desteği vererek Bartın Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

    Bartın'da solunum rahatsızlığı olan Muhammet Emin için seferber oldular

    SAĞLIK DURUMU İYİ

    Baba Emrah Koç, ekiplerin zor şartlara karşın kısa sürede kendilerine ulaştığını belirterek teşekkür etti. Hastanede tedavisi devam eden çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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