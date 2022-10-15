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- Bartın'da maden ocağı patlaması: Anne feryadı kamerada
Bartın'da maden ocağı patlaması: Anne feryadı kamerada
Maden ocağındaki facia sonucunda yüreklere ateş düşerken, olay yerine gelen bir annenin acı feryadı kameraya yansıdı.
- Haber Merkezi
- 15.10.2022 - 10:11
Bartın'daki maden ocağı patlaması, dün gece itibarıyla Türkiye'nin gündemine oturdu.
Nefeslerini tutarak gözlerini gelen haberlere diken vatandaşlar, 28 işçinin ölüm haberiyle yıkıldı.
Olay anından itibaren adrese çok sayıda ekip yöneldi.
Arama kurtarma çalışmaları 15 işçi için sürerken, olay yerindeki acı bekleyiş kameralara yansıdı.
Acılı anne sinir krizi geçirdi
Çalışmalar sürerken, olay yerine gelen işçi yakınları sinir krizi geçirdi.
Bir annenin kendinden geçerek ağladığı anlar kameraya yansırken, sağlık ekipleri harekete geçti.
İşte o anlar...
Bartın'da maden ocağı patlaması: Anne feryadı kamerada VİDEO