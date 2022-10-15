Havalandırma bacaları sayesinde ocakta biriken dumanın dışarı çıkması sağlandı.

Türkiye, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamanın acısını yaşıyor.

Ekipler, ilk andan itibaren çaba sarf ederek, mahsur kalan madencileri kurtarmak için zamana karşı mücadele verdi.

Dumanı tahliye çalışmaları

Çalışmalar büyük bir titizlikle yürütülürken, patlama meydana gelen ocaktaki dumanın tahliyesi için çalışma yürütüldü.

Tahliye edilen yoğun dumanın, gökyüzünde geniş bir alanı kapladığı görüldü.

Havalandırma bacalarıyla dışarı çıkarıldı

AA'nın aktardığına göre, madende biriken duman, havalandırma bacaları vasıtasıyla dışarı çıkarıldı.

Bartın'da maden ocağında oluşan duman tahliye edildi ViDEO