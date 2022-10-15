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    Bartın'da maden ocağındaki kurtarma çalışmaları aralıksız sürdü

    Ekipler, patlamanın yaşandığı noktada sabahın ilk ışıklarına kadar çalışmalarına devam etti. Madene gelen vatandaşlar, endişeli bekleyişlerini sürdürüyor.
    • 15.10.2022 - 08:53
    • Güncelleme : 15.10.2022 - 10:14
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    Bartın'da maden ocağındaki kurtarma çalışmaları aralıksız sürdü

    Bartın'da Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bağlı maden ocağında patlama meydana geldi.

    Patlama sonrası ilk anda 12 kişi yaralı kurtarılırken, hayatını kaybeden madenciler oldu.

    Patlamanın olduğu noktada yoğun mücadele

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk dakikadan itibaren işe koyulan ekipler, çalışmalarına sabahın ilk ışıklarında da devam etti.

    Öte yandan arama kurtarma çalışmalarına destek olmak için bölgeye gelen ekipler, yoğun mücadele veriyor.

    Madenci yakınlarının endişeli bekleyişi

    Amasra'da patlamanın yaşandığı madene gelen vatandaşlar, yakınlarından gelecek haberi bekledi. Madencilerin yakınlarının yaşadığı üzüntü objektiflere yansıdı.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Can kayıplarımızın sayısı 28'e ulaştı. İstanbul'da 6, Bartın'da 5 olmak üzere toplam 11 hastamızın tedavisi için gereken her şey yapılıyor." dedi.

    Bartın da maden ocağındaki kurtarma çalışmaları aralıksız sürdü #1

    Güvenlik önlemleri altında hareket ediyorlar

    TTK Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağının içerisinde ve çevresinde, TTK can kurtarma, AFAD, UMKE, Türk Kızılay, polis, jandarma, sağlık ve gönüllülerden oluşan ekipler, güvenlik önlemlerini alarak çalışma yürütüyor.

    Bölgede konuşlandırılan AFAD'ın mobil koordinasyon tırındaki kriz masasında bilgiler değerlendiriliyor. Madende biriken duman, havalandırma bacaları vasıtasıyla tahliye ediliyor.

    Bartın da maden ocağındaki kurtarma çalışmaları aralıksız sürdü #2

    "Temiz havanın olduğu yerde istasyonumuzu kurduk"

    TTK can kurtarma ekibinde yer alan maden teknikeri Osman Demiral, gazetecilere, çalışmalar sırasında kullandıkları cihazlara ilişkin bilgi verdi.

    Olayın tam olduğu yere gitmediklerini anlatan Demiral, "Kuyu dibine yakın, tam orta noktada temiz havanın olduğu bir yerde istasyonumuzu kurduk. İndiğimizde basınç yoktu ama olayın olduğu zaman bir basınç varmış." dedi.

    "Yaramız derin"

    AA'nın haberine göre, Demiral, bölgede gruplar halinde çalıştıklarını belirterek, cihaz sayılarının yeterli olduğunu, aksi durumda takviyeler yapıldığını kaydetti.

    Madenciliğin kolay bir sektör olmadığını vurgulayan Demiral, "Ailelerine baş sağlığı diliyoruz tekrardan. Yaramız derin, yorgunuz, aileler de üzgün." ifadesini kullandı.

    Bartın da maden ocağındaki kurtarma çalışmaları aralıksız sürdü #3

    Bartın da maden ocağındaki kurtarma çalışmaları aralıksız sürdü #4

    Bartın da maden ocağındaki kurtarma çalışmaları aralıksız sürdü #5

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    Bartın da maden ocağındaki kurtarma çalışmaları aralıksız sürdü #14

    Bartın da maden ocağındaki kurtarma çalışmaları aralıksız sürdü #15

    Bartın da maden ocağındaki kurtarma çalışmaları aralıksız sürdü #16

    Bartın da maden ocağındaki kurtarma çalışmaları aralıksız sürdü #17

    Bartın da maden ocağındaki kurtarma çalışmaları aralıksız sürdü #18

    Bartın da maden ocağındaki kurtarma çalışmaları aralıksız sürdü #19

    Bartın da maden ocağındaki kurtarma çalışmaları aralıksız sürdü #20

    Bartın da maden ocağındaki kurtarma çalışmaları aralıksız sürdü #21

    Bartın da maden ocağındaki kurtarma çalışmaları aralıksız sürdü #22

    Bartın da maden ocağındaki kurtarma çalışmaları aralıksız sürdü #23

    Bartın da maden ocağındaki kurtarma çalışmaları aralıksız sürdü #24

    Bartın da maden ocağındaki kurtarma çalışmaları aralıksız sürdü #25

    Bartın da maden ocağındaki kurtarma çalışmaları aralıksız sürdü #26

    Bartın da maden ocağındaki kurtarma çalışmaları aralıksız sürdü #27

    Bartın da maden ocağındaki kurtarma çalışmaları aralıksız sürdü #28


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