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    Bartın'da maden ocağındaki yangın sönme eğilimine girdi

    Amasra'da maden ocağındaki patlama sonrası yangının söndürülmesi için 100 kotuna dördüncü barajın yapılmasıyla ocaktaki yangının 45 gün sonra sönme eğilimine girdiği bildirildi.
    • 28.11.2022 - 15:10
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    Bartın'da maden ocağındaki yangın sönme eğilimine girdi

    Bartın'daki maden ocağında, 14 Ekim akşamı grizu kaynaklı patlama yaşandı.

    Dünya gündeminde yer alan acı olayda 11 işçi yaralanmş, 42 işçi de hayatını kaybetmişti.

    Patlama sonrası -300 kotunda başlayan yanmanın oksijen sızması nedeniyle sürdüğü değerlendirildi.

    Dördüncü barajın yapım çalışmaları tamamlandı

    Yangın nedeniyle eksi 250 kotuna 2 baraj, eksi 100 kotuna ise 1 baraj yapıldı.

    3 barajın yeterli olmaması nedeniyle eksi 100 katına 1 baraj daha yapılarak, yangının oksijen ile bağlantısı kesildi.

    Bartın da maden ocağındaki yangın sönme eğilimine girdi #1

    45 gün sonra sönme eğilimine girdi

    Yangının tamamen söndürülmesi için ocaktaki çalışmalar devam ederken, belirli aralıklarla gaz ölçümü de yapılıyor.

    Yapılan gaz ölçümlerinde karbonmonoksit ve oksijen değerlerinin düştüğü, bu düşüşle ocaktaki yangının da sönme eğilimine girdiği bildirildi.

    İşçiler madene dönmeye başladı

    Yaşanan olayın ardından sonrası izne ayrılan 539 işçiden 134'ü 18 Kasım'da işbaşı yaptı.

    Geriye kalan 405 işçi ise bu sabah 08.00-16.00 vardiyasına çağrıldı.

    Bartın da maden ocağındaki yangın sönme eğilimine girdi #2

    Yeniden kursa tabi tutuldular

    Tüm işçilerin 1 hafta boyunca bu mesaiye geleceği, daha sonra 3 vardiyaya dönüleceği öğrenildi.

    DHA'nın aktarımına göre; işbaşı yapan işçilerin çevre temizliği, iş güvenliği ve nakliyat konularında yeniden kursa tabi tutuldukları da belirtildi.

    Bartın da maden ocağındaki yangın sönme eğilimine girdi #3

    Bartın da maden ocağındaki yangın sönme eğilimine girdi #4

    Bartın da maden ocağındaki yangın sönme eğilimine girdi #5

    Bartın da maden ocağındaki yangın sönme eğilimine girdi #6


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