Petrol
91.46
-3.29%
Euro
18.0646
-0.45%
Dolar
18.5677
0.15%
Altın
982.33
-1.21%
Borsa
3627
2.07%
Bitcoin
361.783
-1.00%
BTXN Coin
9.58
15.84%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Bulutlu 16 C
    Bartın'da madenci ailelerinin acı dolu bekleyişi

    Bartın'da madenci ailelerinin acı dolu bekleyişi

    Amasra'da maden ocağında meydana gelen patlama sonrası 49 işçi mahsur kalırken, madenci aileleri ve iş arkadaşları, arama kurtarma çalışmaları sırasında yakınlarından haber gelmesini bekledi.
    • 15.10.2022 - 03:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında saat 18:45 sıralarında, ilk belirlemelere göre grizu kaynaklı patlama meydana geldi.

    25 işçi hayatını kaybetti, 11 yaralı var

    AA'nın haberine göre; Patlama sonrası 49 işçi mahsur kalırken, şimdiye kadar 25 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı. Yaralı işçilerden 6'sı ambulans uçaklarla İstanbul'a götürüldü.

    Bartın'da maden ocağında çalışmalar sürüyor - VİDEO

    İşçilerin aileleri ve arkadaşları, endişeli bekleyişte

    Göçük altında kalan maden işçilerinin yakınları ve mesai arkadaşları, arama kurtarma çalışmaları devam ederken yakınlarından haber gelmesini bekledi.

    Bartın da madenci ailelerinin acı dolu bekleyişi #1

    Bartın da madenci ailelerinin acı dolu bekleyişi #2

    Bartın da madenci ailelerinin acı dolu bekleyişi #3

    Bartın da madenci ailelerinin acı dolu bekleyişi #4

    Bartın da madenci ailelerinin acı dolu bekleyişi #5

    Bartın da madenci ailelerinin acı dolu bekleyişi #6

    Bartın da madenci ailelerinin acı dolu bekleyişi #7

    Bartın da madenci ailelerinin acı dolu bekleyişi #8

    Bartın da madenci ailelerinin acı dolu bekleyişi #9

    Bartın da madenci ailelerinin acı dolu bekleyişi #10


    Tiroid belirtileri nelerdir? Guatr ve Nodül nedir? Tiroid hastalarının bilmesi gerekenler!
    Sağlık

    Tiroid belirtileri nelerdir? Guatr ve Nodül nedir? Tiroid hastalarının bilmesi gerekenler!

    KYK borçlarının faizleri silindi mi? KYK borcu düzenlemesi komisyondan geçti mi?
    Gündem

    KYK borçlarının faizleri silindi mi? KYK borcu düzenlemesi komisyondan geçti mi?

    Bartın Amasra'da maden ocağında patlama
    Gündem

    Bartın Amasra'da maden ocağında patlama

    Görüş Bildir