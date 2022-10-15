Bartın'da madenci ailelerinin acı dolu bekleyişi

Amasra'da maden ocağında meydana gelen patlama sonrası 49 işçi mahsur kalırken, madenci aileleri ve iş arkadaşları, arama kurtarma çalışmaları sırasında yakınlarından haber gelmesini bekledi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında saat 18:45 sıralarında, ilk belirlemelere göre grizu kaynaklı patlama meydana geldi.

25 işçi hayatını kaybetti, 11 yaralı var

AA'nın haberine göre; Patlama sonrası 49 işçi mahsur kalırken, şimdiye kadar 25 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı. Yaralı işçilerden 6'sı ambulans uçaklarla İstanbul'a götürüldü.

Bartın'da maden ocağında çalışmalar sürüyor - VİDEO

İşçilerin aileleri ve arkadaşları, endişeli bekleyişte

Göçük altında kalan maden işçilerinin yakınları ve mesai arkadaşları, arama kurtarma çalışmaları devam ederken yakınlarından haber gelmesini bekledi.