Bartın'da sandık başında görevli anneye kızından 'Anneler Günü' sürprizi
DHA

Bartın il genelinde 578 sandıkta 155 bin 742 seçmen, 311 okulda sabah saatlerinde oylarını kullanmaya başladı.

3 bin 700 seçmenin kullandığı Çaydüzü İlkokulunda 1029 nolu sandıkta görevli Songül Uçar’a kızı Neslihan Uçar 'Anneler Günü'nde sürpriz yaparak, çiçek hediye etti.

Şaşkın olduğunu söyleyen Anne Songül Uçar, "Bugün sandıkta görevliydim, böyle bir sürpriz beklemiyordum. Çok teşekkür ederim." dedi.

"Her zaman yanındayız bugün de yanında olalım dedik"

Neslihan Uçar da, "Annem bunu hak ediyor ve bugün onu her zaman yanındayız bugün de yanında olalım dedik ve bu sürprizi yaptık." dedi.

Çiçeğini alan anne Uçar, daha sonra görevine devam etti.

Bartın'da sandık başında görevli anneye kızından 'Anneler Günü' sürprizi
Tekerlekli sandalyede oğlu ile oy kullanmaya geldi

Tekerlekli sandalyede oğlu ile oy kullanmaya geldi

Çaydüzü Mahallesi'nde oturan 73 yaşındaki yürüme engelli Pembe Ünal’ı, Çaydüzü ilkokuluna tekerlekli sandalyede oğlu Nuri Ünal getirdi.

5 çocuk ve 5 torunu olan Pembe Ünal, okuldaki 1026 nolu sandıkta oyunu kullanarak, zarfını oy sandığına atıp, 'hayırlı olsun' temennisinde bulundu.