Bartın'da sandık başında görevli anneye kızından 'Anneler Günü' sürprizi Sandık başında görevli Songül Uçar’a, kızı Neslihan Uçar 'Anneler Günü'nü kutlamak için çiçek getirerek, sürpriz yaptı. Anne Uçar, "Çok şaşırdım böyle bir şey beklemiyordum" dedi.

DHA

Bartın il genelinde 578 sandıkta 155 bin 742 seçmen, 311 okulda sabah saatlerinde oylarını kullanmaya başladı.

3 bin 700 seçmenin oy kullandığı Çaydüzü İlkokulunda 1029 nolu sandıkta görevli Songül Uçar’a kızı Neslihan Uçar 'Anneler Günü'nde sürpriz yaparak, çiçek hediye etti.

Şaşkın olduğunu söyleyen Anne Songül Uçar, "Bugün sandıkta görevliydim, böyle bir sürpriz beklemiyordum. Çok teşekkür ederim." dedi.

"Her zaman yanındayız bugün de yanında olalım dedik"

Neslihan Uçar da, "Annem bunu hak ediyor ve bugün Anneler Günü onu her zaman yanındayız bugün de yanında olalım dedik ve bu sürprizi yaptık." dedi.

Çiçeğini alan anne Uçar, daha sonra görevine devam etti.

Tekerlekli sandalyede oğlu ile oy kullanmaya geldi

Çaydüzü Mahallesi'nde oturan 73 yaşındaki yürüme engelli Pembe Ünal’ı, Çaydüzü ilkokuluna tekerlekli sandalyede oğlu Nuri Ünal getirdi.

5 çocuk ve 5 torunu olan Pembe Ünal, okuldaki 1026 nolu sandıkta oyunu kullanarak, zarfını oy sandığına atıp, 'hayırlı olsun' temennisinde bulundu.