Bartın'da şehit düşen madencinin yaralı ağabeyi için hastene önünde bekleniyor

Amasra'da maden ocağındaki patlamada yaralananlardan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edilen 6 madencinin tedavileri devam ediyor.

Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağındaki patlamada tüm ülkeyi yasa boğdu.

Vefat edenlerin sayısının 41'e yükseldiği kazada, yaralı vatandaşlar Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edilen 6 madencinin tedavileri devam ediyor.

Bugün sabah saatlerinden itibaren madencilerin yakınları da hastaneye akın etti.

Başta Bartın olmak üzere farklı illerden Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne gelen aileler bekleyişin ardından toplu halde içeri alındı.

Hayatını kaybedenlerin yakınları konuştu

Hayatını kaybeden madenci Soner Ak'ın ve yaralı madenci İzzet Ak'ın kuzeni Adem Küçük konuştu.

42 yaşındaki Madenci İzzet Ak, 10 yıldır madende çalışıyordu, 35 yaşındaki kardeşi Soner Ak ise 4 yıldır çalışıyordu. 3 çocuk sahibi olan iki kardeşlerden Soner Ak hayatını kaybederken, İzzet Ak ise yaralandı.

"Ekmek için gökyüzüne de çıkılabiliyor"

Kuzeni Adem Küçük, "Yaşanan olay herkesi üzdü. Sonuçta can kayıpları var. Genç insanlar, yaşlılar vefat ettiler. Umarım iyi olurlar. Dün gece geldiklerinden beri bekliyoruz. Bir yandan üzgünüz ama iyi haberler gelirse sevineceğiz. Madencilik çok anlamadığım bir şey ama ekmek işte. Ekmek için gökyüzüne de çıkılabiliyor, yerin altına da inilebiliyor. Hayat bu kadar ucuz olmamalı. 4 yıldır iki kardeş çalışıyorlardı. Ağabeyi burada, kardeşi göçük altında kaldı." dedi.

"Ağabeyim Remzi Taşkömür'ün durumu kritik"

Yaralananlardan 42 yaşındaki Remzi Taşkömür'ün Bartın'dan gelen kız kardeşi ise gözyaşlarını tutamayarak, "Ağabeyim Remzi Taşkömür'ün durumu kritik" dedi.

"Ağır işte çalışıyorum ama onunki daha kötü"

DHA'nın haberine göre, Mehmet Taşkömür ise "Ağabeyim 12 yıldır çalışıyor. 42 yaşında kendisi. Ben de ağır işte çalışıyorum ama onunki daha kötü. Evde hep yolunu gözlerdik çünkü yerin 300 metre altına giriyordu hep endişeliydik. Doktorlardan bilgi alacağız. Soyadı da denk geldi, yapacak bir şey yok." diye konuştu.