Bartın'da sular altında kalacak olan köy için çalışmalar başladı

Bartın'da sular altında kalacak olan köy için çalışmalar başladı

Kozcağız Barajı nedeniyle sular altında kalacak olan bölge için toplam 102 konut inşa ediliyor. Tamamlanan konutların 2023'ün ilk çeyreğinde hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

Bartın'ın sel ve taşkınlardan korunması amacıyla baraj yapımına başlandı.

46 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip olan baraj inşaatında sona gelindi.

Öte yandan Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı da harekete geçerek, bölgede baraj nedeniyle evleri su altında kalacak olan vatandaşlar için konut inşaatına başladı.

102 konut inşa ediliyor

Şarköy'e bağlı Kapıcıoğlu ve Boğaz mahallesi sakinleri için 165 bin metrekarelik alanda Tarımköy Konutları hız kazandı.

3+1 odalı dairelerden oluşacak olan projede 102 konut inşa ediliyor.

2023'ün ilk çeyreğinde teslim edilecek

Ayrıca konutlar 117 metrekare oturma alanına ve 380 metrekare bahçeye sahip olacak. Bölgede iş merkezi de yer alacak.

AA'nın aktarımına göre; hak sahiplerinin TOKİ konutlarına 2023 yılının ilk çeyreğinde kavuşması planlanıyor.

"Ticaret merkeziyle birlikte tamamlanmak üzere"

AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Bartın'ı selden koruyacak ve sel tehlikesini ortadan kaldıracak Kozcağız Barajı inşasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Şu anda TOKİ 102 tarım konutunun inşasını içerisinde ticaret merkeziyle birlikte tamamlamak üzere. Köylülerimiz kendi köylerinden uzaklaşmadan burada iskan edilmiş ve TOKİ vasıtasıyla ev sahibi olmuş olacaklar." diye konuştu.

"Yaklaşık 2-3 ay içinde tamamlanacak"

Tunç, burada modern tarım köyü doğacağını dile getirerek, "Şimdiden köylülerimize hayırlı uğurlu olsun. Burada emeği geçen bütün çalışanlara teşekkür ediyoruz. TOKİ Başkanımıza, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza, Sayın Cumhurbaşkanımıza, Kozcağız'ımıza, Şarköy'ümüze gösterdikleri ilgi için teşekkür ediyoruz. Şu anda inşaatlar henüz tamamlanmadı, yüzde 80 civarında. Yaklaşık 2-3 ay içinde tamamlanacak ve köylülerimiz kendi kamulaştırılan evlerinden buraya nakledilerek burada daha modern, daha iyi imkanlarda yaşamış olacaklar." ifadelerini kullandı.