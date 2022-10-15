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    Bartın'da vefat eden işçinin annesi ve sevgilisi gözyaşı döktü

    Maden ocağı faciasında can veren 34 yaşındaki işçinin acı haberi Karabük'e ulaştı. İşçinin sevgilisi ve annesi tabut başında feryat etti.
    • 15.10.2022 - 17:29
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    Bartın'da vefat eden işçinin annesi ve sevgilisi gözyaşı döktü

    Bartın'daki maden ocağı patlamasında 41 kişi hayatını kaybederken, acılı ailelerin feryatları yürek burktu.

    41 işçinin arasında bulunan 34 yaşındaki Serhat Kahraman'ın acı haberi ailesine ulaştı.

    Cenaze töreni gerçekleşti

    Serhat Kahraman'ın cenazesi memleketi Karabük'e getirildi. Kahraman için Cemaller köyünde cenaze töreni düzenlendi.

    Törene Kahraman'ın yakınlarının yanı sıra Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Kd. Albay Garip Gümüş, siyasi parti temsilcileri kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

    Bartın da vefat eden işçinin annesi ve sevgilisi gözyaşı döktü #1

    "Kim annem diyecek bana"

    Babası Rıfat Kahraman taziyeleri kabul ederken anne Sebahat Kahraman'ın oğlunun tabutuna sarılarak, "Kim annem diyecek bana" feryadı yürekleri dağladı.

    "Nasıl beni bıraktın Serhat"

    Kahraman'ın kız kardeşi ise ağabeyinin madenci baretini takarak tabut başında beklerken kız arkadaşı da, "Nasıl beni bıraktın Serhat" diyerek gözyaşı döktü.

    Kahraman'ın naaşı ikindiye müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde aile mezarlığına defnedildi.

    Bartın da vefat eden işçinin annesi ve sevgilisi gözyaşı döktü #2

    Bartın da vefat eden işçinin annesi ve sevgilisi gözyaşı döktü #3

    Bartın da vefat eden işçinin annesi ve sevgilisi gözyaşı döktü #4

    Bartın da vefat eden işçinin annesi ve sevgilisi gözyaşı döktü #5


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