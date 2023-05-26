Bartın'da yapılan doğalgaz hattı kazısından tarihi parçalar çıktı
İHA

İstanbul'da metro inşaatları sırasında yaşanan olay Bartın'da hattı çalışmalarında karşımıza çıktı.

Bartın'ın Amasra ilçesinde yapılan doğalgaz hattı çalışmaları sırasında tarihi parçalara rastlandı.

Bartın’ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra’da doğalgaz hattının konut ve iş yerlerine ulaştırılması için sürdürülen kazı çalışmaları sırasında tarihi olduğu değerlendirilen parçalar bulundu.

Bulunan parçalar Amasra Müze Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alında

Amasra Müze Müdürlüğü ekiplerince kazılar sırasında bulunan parçalar koruma altına alındı. Valisi Nurtaç Arslan da kazı bölgesinde incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Doğalgaz hattı kazılarında tarihi parçalara rastlandı #1
Bartın'da yapılan doğalgaz hattı kazısından tarihi parçalar çıktı

Roma dönemine ait

Kazıda bulunan parçaların dönemine ait olduğu değerlendiriliyor.