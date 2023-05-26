Bartın'da yapılan doğalgaz hattı kazısından tarihi parçalar çıktı Bartın’ın Amasra ilçesinde doğalgaz hattı çalışmaları sırasında yapılan kazılarda tarihi parçalara rastlandı.

İHA

İstanbul'da metro inşaatları sırasında yaşanan olay Bartın'da doğalgaz hattı çalışmalarında karşımıza çıktı.

Bartın'ın Amasra ilçesinde yapılan doğalgaz hattı çalışmaları sırasında tarihi parçalara rastlandı.

Bartın’ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra’da doğalgaz hattının konut ve iş yerlerine ulaştırılması için sürdürülen kazı çalışmaları sırasında tarihi olduğu değerlendirilen parçalar bulundu.

Bulunan parçalar Amasra Müze Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alında

Amasra Müze Müdürlüğü ekiplerince kazılar sırasında bulunan parçalar koruma altına alındı. Bartın Valisi Nurtaç Arslan da kazı bölgesinde incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Roma dönemine ait

Kazıda bulunan parçaların Roma dönemine ait olduğu değerlendiriliyor.