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    Bartın'daki maden faciası sonrasında 2 madenci toprağa verildi

    Amasra'da meydana gelen patlama sonrasında iki maden işçisinin cenaze töreni memleketlerinde gerçekleştirildi.
    • 15.10.2022 - 14:19
    • Güncelleme : 15.10.2022 - 14:24
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    Bartın'daki maden faciası sonrasında 2 madenci toprağa verildi

    Bartın'ın Amasra ilçesinde tüm Türkiye'yi yasa boğan maden patlaması sonrasında geriye acı dolu hikayeler kaldı.

    40 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaşamını yitiren vatandaşlar son yolculuklarına uğurlanıyor.

    Yakınları tarafından gözyaşlarıyla defnedilen maden işçilerinin cenaze törenleri yapıldı.

    Gökhan Mercan, toprağa verildi

    Maden ocağındaki patlamada yaşamını yitiren, 27 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası Gökhan Mercan Amasra'ya bağlı Makaracı köyünde öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi.

    Mercan’ın, 2019 yılında Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda işe girdiği öğrenildi.

    Bartın daki maden faciası sonrasında 2 madenci toprağa verildi #1

    Bartın daki maden faciası sonrasında 2 madenci toprağa verildi #2

    Mehmet Kara, son yolculuğuna uğurlandı

    42 yaşındaki Maden işçisi Mehmet Kara ise Bartın'ın Kurucaşile ilçesine bağlı Aydoğmuş köyünde öğle vakti defnedildi.

    TTK Amasra Müessesesi Müdürlüğü’nde 2009 yılında işbaşı yapan Mehmet Kara’nın, 1 haftadır yıllık izinde olduğu, dün 16.00-24.00 mesaisine gittiği öğrenildi.

    DHA'nın haberine göre, cenazede Mehmet Kara'nın eşi Selda Kara ve kızı Ayşe Melek ve oğlu 18 yaşındaki Efe Kara, Mehmet Kara'nın tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

    Bartın daki maden faciası sonrasında 2 madenci toprağa verildi #3

    Bartın daki maden faciası sonrasında 2 madenci toprağa verildi #4

    Bartın daki maden faciası sonrasında 2 madenci toprağa verildi #5

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    Bartın daki maden faciası sonrasında 2 madenci toprağa verildi #7

    Bartın daki maden faciası sonrasında 2 madenci toprağa verildi #8

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