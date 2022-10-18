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    Bartın’daki maden faciası soruşturmasında ifadeler alınıyor

    41 işçinin hayatını kaybettiği maden ocağındaki patlamaya ilişkin soruşturmada, ifadeler alınmaya başlandı. Çalışanlar, kolluk kuvvetleri eşliğinde adliyeye gidip, gördüklerini anlatıyor.
    • 18.10.2022 - 12:25
    • Güncelleme : 18.10.2022 - 13:34
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    Bartın’daki maden faciası soruşturmasında ifadeler alınıyor

    Bartın’daki Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında grizu patlaması yaşandı.

    14 Ekim'de meydana gelen faciada 41 işçi yaşamını yitirdi, 11 işçi de yaralandı.

    Türkiye’nin yüreğine ateş düşüren patlama ile ilgili hemen savcılar görevlendirildi.

    Tüm teknik cihazlara el konuldu

    Başlatılan soruşturma sürerken, İl Emniyet Müdürlüğü'nce görevlendirilen uzman personelden oluşan özel bir ekip, bölgedeki arama ve el koyma işlemlerini tamamladı.

    Güvenlik sistemlerinin yer aldığı tüm teknik cihazlara el konuldu.

    Bartın’daki maden faciası soruşturmasında ifadeler alınıyor ViDEO

    Çalışanların ifadeleri alınıyor

    6 savcının ve 4 bakanlık müfettişinin görevlendirildiği soruşturmada; dün akşam itibarıyla aralarında 16.00-24.00 vardiyasında görevli amirler, mühendisler ile yer altı ve yer üstü işçileri kapsayan çalışanların ifadesi alınmaya başlandı.

    DHA’nın haberine göre çalışanların ifadeleri, adliyede veya işçilerin bulunduğu bölgelere kolluk görevlileri ile gidilerek tamamlanacak.

    Bartın’daki maden faciası soruşturmasında ifadeler alınıyor #1

    Bartın’daki maden faciası soruşturmasında ifadeler alınıyor #2

    Bartın’daki maden faciası soruşturmasında ifadeler alınıyor #3


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