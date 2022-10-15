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    Bartın'daki maden faciasında bilanço

    Süleyman Soylu, ölü sayısının 40'a ulaştığını aktararak "40 şehidimize ulaştık" ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 15.10.2022 - 11:45
    • Güncelleme : 15.10.2022 - 11:47
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    Bartın'daki maden faciasında bilanço

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bartın'daki olay yerinden bildiriyor.

    Süleyman Soylu, ölü sayısının 40'a ulaştığını aktararak "40 şehidimize ulaştık, 40 şehidimizi çıkarıp hastanelere ulaştırdık. 11 yaralımız da hastanelerde. 1 madencimizle ilgili belirsizliğimiz var. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 40 madencimizin kimliği belirlendi. 26 madencimizin kimliğini gece ifade etmiştik. biraz sonra 14 madencimizin kimliğini de kamuoyu ile paylaşacağız. " ifadelerini kullandı.

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