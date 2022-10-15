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- Bartın'daki maden faciasında bilanço
Bartın'daki maden faciasında bilanço
Süleyman Soylu, ölü sayısının 40'a ulaştığını aktararak "40 şehidimize ulaştık" ifadelerini kullandı.
- Haber Merkezi
- 15.10.2022 - 11:45
- Güncelleme : 15.10.2022 - 11:47
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bartın'daki olay yerinden bildiriyor.
Süleyman Soylu, ölü sayısının 40'a ulaştığını aktararak "40 şehidimize ulaştık, 40 şehidimizi çıkarıp hastanelere ulaştırdık. 11 yaralımız da hastanelerde. 1 madencimizle ilgili belirsizliğimiz var. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 40 madencimizin kimliği belirlendi. 26 madencimizin kimliğini gece ifade etmiştik. biraz sonra 14 madencimizin kimliğini de kamuoyu ile paylaşacağız. " ifadelerini kullandı.